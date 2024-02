Torna la Napoli City Half Marathon | Una Corsa Tra Storia e Sport

Sport in città. Domenica 25 febbraio torna la mezza maratona

AGI - Il Napoli salva la pelle nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, strappando in rimonta un pareggio casalingo agli uomini di ... (agi)

La Coppa Davis a Napoli: è esposta al Maschio Angioino: «Dietro la conquista della coppa Davis, che è tornata in Italia dopo 47 anni, c’è un lavoro importantissimo fatto dalla federazione e dagli sportivi, anche con il contributo di grandi campioni campani ... ilmattino

Inflazione: Benevento batte Napoli ed è prima in Italia: Se Napoli è la città con la maggior inflazione e i più alti rincari tra quelle con più di 150mila abitanti, Benevento la batte, registrando non solo l'inflazione più alta d'Italia, +2,3%, ma anche il ... ilmattino

Taccola: "Thiago Motta perfetto per prospettive Napoli. Superiorità Inter schiacciante": A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Taccola, allenatore ed ex calciatore di Inter e Napoli. Di seguito, un estratto ... tuttojuve