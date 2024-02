Torna “Fratelli di Crozza 2024” | il comico imita il tennista Sinner | quando in tv | VIDEO

IT 22:33 - MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA - 2 PARTE 23:06 - LA MOGLIE 00 - I migliori Fratelli di Crozza - Stagione 20 Episodio 8 21:25

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “di” sta perre e ilha in serbo tante novità e personaggi nuovi dare come Jannik. Lo show di Maurizio, uno degli artisti più camaleontici della tv, è pronto a far ridere i telespettatori con la sua pungente satira ed ironia. Vediamo insiemeandrà in onda.di” con un nuovo personaggio: ilJanikMauriziocon il suo programma, ‘di’,in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ da venerdì 23 febbraio. Dopo i successi delle precedenti edizioni (l’ultima ...