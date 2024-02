Torino-Lecce | Sticchi Damiani torna sul rigore negato | “Dispiace che se ne sia parlato poco | il VAR doveva intervenire”

QdP - Sticchi torna su Torino: "Non dare quel rigore un chiaro errore, i vertici arbitrali lo hanno ammesso"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A una settimana di distanza dalla partita, il presidente dei salentini Saverionon ha ancora digerito ilnon assegnato ai suoi giocatori: “In partite così bloccate sono gli episodi a fare la differenza e ci è statounnetto. Hoanche con i vertici arbitrali e mi hanno detto che tale episodio è stato qualificato come errore del direttore di gara“. Il patron delha poi aggiunto: “I dettagli contano e mi piacerebbe che tutti lo capiscono. I giocatori sono stati passivi e non va bene, avrebbero potuto protestare con l’arbitro in modo civile. Ancora oggi non ho capito come mai non sia intervenuto il Var. E sono dispiaciuto anche dal fatto che la stampa ne abbia ...

Non è bastato al Lecce un primo tempo di grande sacrificio, in cui l?unica vera occasione da rete è stata prodotta da Piccoli, per evitare l?undicesima ... (quotidianodipuglia)

Serie A: Torino-Lazio DIRETTA e FOTO: QUI TORINO - La terza miglior difesa del campionato ... La settimana dei granata però è stata turbata dalle frasi del presidente Urbano Cairo, con l'uscita post-Lecce: "Si vive anche senza Juric, non ... ansa

Il valore di Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea è schizzato alle stelle. E si accendono le sirene del mercato...: I tre, a fine campionato, torneranno a Torino, ma molto probabilmente saranno impiegati per fare plusvalenze oppure entreranno in qualche trattativa di mercato per portare in bianconero qualche top ... tuttojuve

Jimmy Ghione: "Per me Toro-Lazio è un derby". Scoprite perché: È nato a Roma, non sono riuscito a portarlo dalla mia parte. Quindi Torino-Lazio per me è una cosa meravigliosa perché è una sorta di derby in famiglia. Oggi un bambino del Torino vale 10 della Juve, ... torinogranata