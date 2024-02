Torino-Lazio in tv | dove vederla | orario e probabili formazioni

Torino-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Servono punti e servono subito per continuare la propria rincorsa al corso europeo, di fronte a diverse avversarie che non si fermano più. Nella giornata di domani ile lasi affronteranno allo Stadio Olimpico Grande, in un altro scontro diretto per la zona europea, nel recupero della sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A, calcio d'inizio . All'andata ad imporsi furono i biancocelesti, i quali superarono i granata per 2-0 grazie alle reti di Vecino e Zaccagni. La squadra di Juric, nonostante occupi il decimo posto, non ha ancora abbandonato il sogno di giocare una competizione continentale la prossima stagione. Nonostante le tante posizioni da scalare infatti la Champions dista 9 punti, sono tante le lunghezze da recuperare, ma non per questo ancora ...