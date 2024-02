Torino-Lazio 0-2 | il tabellino

LIVE Torino-Lazio 0-2: la cronaca in diretta

Torino-Lazio è una gara valevole come recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli... (calciomercato)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Torino-Lazio l’episodio chiave della Moviola ... (calcionews24)

All’Olimpico, il match valido per la 21° giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato e cronaca ... (calcionews24)

Il mago Luis inventa, Guendouzi e Cataldi "matano" il Toro. Lazio settima: Con una fiammata nel secondo tempo la Lazio batte il Torino nella gara di recupero valida per la 21.a giornata. Meglio i granata nel primo tempo, dove Provedel tiene in piede i suoi; nella ripresa ... fantacalcio

DIRETTA - Torino-Lazio 0-2, chance per i granata: la spreca Ricci: 71' Contropiede della Lazio con la ripartenza di Isaksen, il danese però viene bloccato e atterrato da Lovato. C'è il giallo per il difensore del Torino. 65' Cartellino giallo per Mario Gila, che ... lalaziosiamonoi

LIVE Torino-Lazio 0-2 (93') - Lazio in dieci al 79'. Cinque di recupero: SECONDO TEMPO 46' Conclusione di Gineitis da fuori che ha spazio, deviata, Provedel può tenerla li. 44' Cinque minuti di recupero. 43' Cross nell'area Lazio, La Penna ... torinogranata