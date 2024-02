Torino-Lazio 0-2 | biancocelesti tornano alla vittoria

Torino-Lazio 0-2, "uno-due" biancoceleste per tornare a guardare alla Champions

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A decidere il match i gol in avvio di ripresa dei centrocampisti Guendouzi al 5' e Cataldi all'11' Lariscatta il ko di domenica in casa con il Bologna e tornaimponendosi per 2-0 in trasferta sulnel recupero della 21/a giornata di Serie. A decidere il match i gol di

AGI - La Lazio batte il Torino per 2-0 con i gol di Guendouzi e Cataldi e può continuare a sogna re la Champions , mentre ai granata non rimane che assaggiare ... (agi)

Torino (ITALPRESS) – La Lazio batte il Torino per 2-0 con i gol di Guendouzi e Cataldi e può continuare a sognare la Champions, mentre ai granata non rimane ... (iltempo)

(Adnkronos) – La Lazio riscatta il ko di domenica in casa con il Bologna e torna alla vittoria imponendosi per 2-0 in trasferta sul Torino nel recupero della ... (periodicodaily)

DIRETTA - Torino-Lazio, Sarri: "Ogni partita è quella della vita. Forse il nostro limite è...": La Lazio ha vinto per 0-2 sul campo del Torino, soffrendo in alcune occasioni, ma trasformano in rete le uniche palle buone avute. Guendouzi e Cataldi rialzano così la squadra di Maurizio Sarri dopo ... lalaziosiamonoi

CLASSIFICA, La Lazio scavalca la Fiorentina: ora 8ª: La Lazio vince 2-0 sul campo del Torino nel recupero del 21° turno, gara che non si era giocata per l'impegno in Supercoppa dei biancocelsti. Le reti, realizzate nella ripresa, portano le firme di ... firenzeviola

Torino, Juric: "Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, incredibile pensare di perdere": Al termine del recupero, che ha visto vincere la Lazio in casa del Torino per 0-2, l'allenatore granata, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sul match: ... laziopress