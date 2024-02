Torino | i convocati di Juric per la Lazio | torna un big a sorpresa

Convocati Torino: c'è un recupero importante per Juric

Gli Azzurrini si radunano a Novarello dal 26 al 29 febbraio: Bellarte convoca 24 calciatori: A distanza di 4 mesi dal primo raduno stagionale, la Nazionale U19 di futsal si ritroverà a Novarello dal 26 al 29 febbraio per il secondo stage stagionale, il primo del 2024. Per l’occasione, Massimi ... divisionecalcioa5

Torino-Lazio, i convocati di Sarri: tanti gli assenti, c’è Romagnoli: La Serie A non si ferma mai, tra recuperi e gare ufficiali ed infatti, nella serata del 22 febbraio, andrà in scena la sfida tra Torino e Lazio ... Nella lista dei convocati invece è presente Hysaj, ... footballnews24

Telecronaca Torino Lazio: chi commenta il recupero della 21esima di Serie A: Telecronaca Torino Lazio, ecco chi sarà a commentare il match di questa sera valido per il recupero della 21esima di Serie A Lazio in campo questa sera in quel di Torino per sfidare i granata nel ... lazionews24