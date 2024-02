Tocca a te

(Di giovedì 22 febbraio 2024) QN Nuove Generazioni, in uscita tutti i martedì e giovedì, vuole essere prima di tutto uno spazio di confronto, per questo siamo in attesa di suggerimenti, sollecitazioni e domande alle quali risponderemo con l’aiuto dei nostri esperti. Puoi raggiungerci attraverso i nostri canali social o alla mail [email protected]

Un record dietro l’ altro . Come se non bastassero i primati di più giovane esordiente nella storia del Barcellona , il più... (calciomercato)

Opa su Tweppy che uscirà (con polemica) dall'Egm: Arriva un'altra opa a Piazza Affari che tocca in questo caso il mattone. Oenne e Hodl Srl hanno lanciato un'offerta pubblica su Tweppy (ex Casasold), pmi dell'Egm specializzata nei servizi immobiliari ... milanofinanza

È interesse dei tassisti garantire il servizio: Sarebbe meglio che lei si occupasse delle code vergognose da fare per vedere un medico specialista, ma questo è un problema che non la tocca. Michele Di Maio Caro Michele, Mio padre è morto meno di ... corriere

PRIME VIDEO - Toni: "Curioso di vedere il Napoli in campo, tocca ai calciatori dare di più": De Laurentiis ha voluto dare un’altra scossa, ha voluto dare più responsabilità ai giocatori, in campo ci vanno loro, il Barca è in crisi, sono curioso di vedere il Napoli in campo stasera, tocca ai ... napolimagazine