Tiro con l’arco | Europei Indoor Varazdin 2024 | l’Italia conquista 22 finali

Kristina Pruccoli in finale al Campionato Europeo Indoor di Tiro con l'Arco

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giornata molto positiva perdiconaglidi, in Croazia. Sono infatti arrivate ben 22tra individuali e squadre per gli azzurri, che lasciano ben sperare in vista delle ultime due giornate. I terzetti saranno protagonisti già domani, mentre per i tredici italiani nelleindividuali bisognerà attendere sabato. Mauro Nespoli è approdato nella finale per l’oro nel ricurvo maschile grazie ai successi ai danni di Ruban (6-2) e Usach (7-3): sfiderà l’israeliano Shanny. Quest’ultimo ha sconfitto Alessandro Paoli, che dovrà accontentarsi della finale per il bronzo contro Usach. Stessa situazione nel femminile con Tatiana Andreoli in finale per l’oro – battuta la connazionale Chiara ...

