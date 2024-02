Tiro con l’arco | Europei indoor 2024 | tantissimi azzurri si giocheranno le medaglie

Kristina Pruccoli in finale al Campionato Europeo Indoor di Tiro con l'Arco

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Saranno addirittura tredici gli italiani che siletra le giornate di domani e dopodomani aglidicona Varazdin (Croazia). Nelolimpico, al maschile è in finale per l’oro Mauro Nespoli che affronterà l’israeliano Itay Shanny dopo aver battuto gli ucraini Ruban e Usach rispettivamente 6-2 e 7-3. Usach che sarà l’avversario di Alessandro Paoli nella sfida per il bronzo dopo il successo 6-4 sul croato Gradiscak e la sconfitta 6-4 con Shanny. Situazione simile nel femminile dove Tatiana Andreoli è in finale per l’oro contro l’ucraina Pavlova e Lucilla Boari si giocherà il bronzo con la slovacca Barankova. Andreoli nei turni precedenti si è sbarazzata 6-4 della compagna Chiara Rebagliati e 6-2 con ...