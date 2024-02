Tiro a segno e tiro a volo: decise le sedi e le date della Coppa del Mondo 2025 e 2026

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Federazione Internazionale degli Shooting Sport, conosciuta anche come ISSF, si è proiettata in avanti. L’organo decisionale mondiale diha reso note infatti lee ledelle tappedelsia per ilsia per ilaffacciandosi concretamente al biennio post Olimpiadi di Parigi 2024. Tantissimi gli appuntamenti inseriti in calendario, anche per quanto riguarda gli juniores. Saranno ben 7 per ogni anno, più quelli dedicati agli juniores e le manifestazioni continentali come i Campionati Asiatici o i Giochi del Mediterraneo, con l’Italia coinvolta a più riprese fra Lonato del Garda (Brescia), ormai diventata una ...

