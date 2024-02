Thuram | sospiro di sollievo Inter! Una data per il rientro – Sky

dove Thuram accorre come una furia e spedisce il pallone in rete. Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo e guardare con

(Di giovedì 22 febbraio 2024)si è sottoposto questa mattina agli esami di controllo dopo l’infortunio rimediato contro l’Atletico Madrid.diin casa Inter: secondo quanto riferito da Sky Sport già fissata laper ildell’attaccante francese– L’Inter tira undisu Marcus. Gli esami di controllo non hanno rilevato lesioni ma solo un’elongazione della coscia destra. Secondo quanto riferito da Sky Sport il francese salterà certamente la sfida con il Lecce di domenica ed il recupero con l’Atalanta in programma mercoledì. Dovrebbe rientrare il 4 marzo, almeno per la panchina, contro il Genoa il 4 marzo per poi tornare completamente a disposizione per la trasferta col Bologna. Inter-News - Ultime ...