The I C E | torna lo spettacolo delle auto storiche sul lago ghiacciato di St Moritz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tutto pronto in Engadina per The I.C.E. St.– International Concours of Elégance. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, 23 e 24 febbraio, sulla superficie ghiacciata delincastonato in quella porzione di Alpi svizzere che si affacciano sull’esclusiva località mondana. Nato come concorso di eleganza, The I.C.E. St., sta dimostrando di essere anche un evento nuovo, glamour, contemporaneo. Nata da un’idea di Marco Makaus nel 2019, la manifestazione è annoverata dal 2020 tra i Diamond Events dell’Engadin St.Tourism AG. Il villaggio di The I.C.E., che quest’anno farà da cornice alle meravigliose opere d’arte su ruote sarà punto di incontro tra il pubblico degli appassionati e i brand iconici del fashion e del design, oltre che dell’heritage. Un hub studiato e realizzato a basso impatto ...