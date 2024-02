The Cure | in arrivo la ristampa di “Paris”

Race for the Cure a Bologna: percorso e strade chiuse

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LONDRA – I collezionisti dei Thelo attendevano: prima “Wish” ed ora “”, finalmente in edizioni extra. In uscita il 22 marzo è infatti “” (il doppio album dal vivo edito nell’ottobre 1993), che ha compiuto 30 anni e che per l’occasione viene ripubblicato in versione rimasterizzata, 2 LP e 1 CD, con due tracce bonus. “” è stato rimasterizzato da Robert Smith e Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra. Il cutting del doppio LP è stato realizzato da Miles Showell sempre agli Abbey Road Studios. “” è il secondo dei due dischi dal vivo che documentavano il “Wish” tour della band del 1992. Il primo album “Show” venne pubblicato nel settembre 1993 ed è statoto nel luglio dello scorso anno. I 14 brani del disco sono stati registrati durante le tre ...