Teufel | subwoofer CONCEPT 8 e 12 per audio coinvolgente

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I nuovi8 e12 sono progettati appositamente per soddisfare questa esigenza, potenti woofer, dotati di un amplificatore integrato 5.1, connessioni complete e un comodo elemento di controllo La connessione agli altoparlanti compatibili, come ad esempio i modelliCONSONO 25, CONSONO 35 e ULTIMA 20, è semplice utilizzando i cavi inclusi. Collega ilalla TV o al PC e immergiti in un suono surround ricco, che tu sia nel salotto o di fronte al tuo PC da gioco.8 e 12: bassi potenti per tutti Iattivioffrono bassi perfetti per altoparlanti satellite di piccole e medie dimensioni. Collega direttamente i satelliti al ...