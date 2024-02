Test diagnostici nella Farmacia Comunale 2 di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Anche inè possibile effettuare alcunie di telemedicina. E la2 di via Spartaco Lavagnini a SanValdarno mette a disposizione del cittadinodel colesterolo, elettrocardiogramma, holter pressorio H24 e holter cardiaco a prezzi scontati fino alla fine di febbraio. Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Ildel colesterolo, eseguito mediante prelievo di sangue capillare, è utile per misurare il valore del colesterolo nel sangue. Esiste una forma di colesterolo “buono” (colesterolo Hdl) che ...