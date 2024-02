Dl elezioni, maggioranza spaccata: respinto l'emendamento leghista sul terzo mandato

"La proposta è stata bocciata in commissione poi se ne parlerà nell' Aula del Parlamento, che è sovrana e i cittadini sapranno come scegliere": lo dice il ... (quotidiano)

Terzo mandato, respinto l'emendamento leghista: Respinto in commissione Affari costituzionali del Senato l'emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni. Contro la proposta di modifica leghista, Fratelli ... adnkronos

Anci, battaglia su terzo mandato per Comuni non finisce qui: "La partita sul terzo mandato per tutti i Comuni non si chiude qui perché l'Anci non lascerà cadere questa battaglia, che abbiamo condotto sempre in maniera unitaria". Lo dice il presidente dell'Anci ... ansa

Liguria, Toti: terzo mandato Dipende se ci saranno le condizioni: Genova, 22 feb. (askanews) – “Mancano ancora moltissimi mesi alla data ipotetica delle elezioni e quando sarà il momento ci interrogheremo su quale sarà il futuro, valutando la voglia che abbiamo di c ... askanews