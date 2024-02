Terzo mandato presidenti Regione | bocciata proposta della Lega | maggioranza spaccata

Terzo mandato ai governatori, bocciata la proposta: Lega isolata e centrodestra spaccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Commissione Affari costituzionali del Senato ha respinto l’emendamento per ildei governatori, avanzatoal dl elezioni. Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono espressi contro, insieme a Pd, M5s, Avs. Con il Carroccio ha votato invece Italia Viva mentre Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un’astensione e un senatore che non ha partecipato I quattro voti favorevoli all’emendamento sulper i governatori presentato dai leghisti al dl elezioni appartengono ae Italia viva, mentre i 16 contrari sono di FdI, Fi, Udc, Pd, M5S, Avs, un astenuto è di Svp mentre Azione non ha partecipato. Leggi anche: Sondaggi, il partito di Meloni paga le tensioni interne Ritirato ...