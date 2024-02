Terzo mandato per i sindaci | la Lega ritira l' emendamento Resta il nodo per le Regioni

Lega ritira emendamento per terzo mandato ai sindaci - La Lega ritira l' emendamento per il terzo mandato ai sindaci . La proposta aveva avuto il parere contrario del governo. Lo si apprende da fonti parlamentari. ... (quotidiano)

Terzo mandato - su sindaci parere negativo del governo : Lega ritira emendamento - Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Sul Terzo mandato dei sindaci è arrivato in commissione Affari costituzionali del Senato il parere contrario del governo ... (dayitalianews)

Terzo mandato, oggi il testo al voto in Commissione al Senato. Maggioranza verso la spaccatura: Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ieri scriveva su X: «Sul terzo mandato, in Senato, si potrebbe mandare sotto la Meloni. Adesso vedremo cosa faranno le opposizioni». Mentre il Pd ... messaggeroveneto.gelocal

Terzo mandato, parere negativo del governo: Lega ritira emendamento su sindaci. Salvini: «Ma su governatori andiamo avanti»: Slitta il voto sull'emendamento della Lega per il terzo mandato ai governatori in Commissione Affari costituzionali del Senato. Il pronunciamento era atteso per questa mattina, ma l'organismo ... ilgazzettino

Terzo mandato, su sindaci parere negativo del governo: Lega ritira emendamento: (Adnkronos) - Sul terzo mandato dei sindaci è arrivato in commissione Affari costituzionali del Senato il parere contrario del governo all'emendamento della Lega. Il partito di Matteo Salvini, come ... reggiotv