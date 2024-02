Terzo mandato | non passa la proposta della Lega FdI | nessuna ricaduta sul governo

Terzo mandato, bocciato l'emendamento: la maggioranza si spacca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nulla da fare per il. L’emendamento presentato dalla, finito al centro del dibattito negli ultimi giorni, non èto. La commissione Affari costituzionali del Senato ha detto no con 16 i voti contrari (Fdi-Fi-Pd-M5S e Avs), 4 favorevoli (e Italia Viva) e un astenuto (Autonomie), mentre Azione non ha partecipato al voto. Sul tris ai governatori il centrodestra non ha trovato la quadra ma la divergenza di opinioni e di sensibilità non avrà ricadute sulla compattezzamaggioranza, come sperano le opposizioni. Che sul tema non possono certo dare lezioni di unità, vista la profonda spaccatura all’interno dello stesso Pd con la segretaria Schlein praticamente muta sotto il pressing dei sindaci dem. Senato, la commissione boccia il...