Terzo mandato | Lega | ci riproveremo | la partita non è chiusa

Terzo mandato governatori, respinto l'emendamento della Lega. La maggioranza si spacca: FdI e FI votano contro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – “Ci: per noi lanon è. Siamo convinti che l’ineleggibilità di un rappresentante dei cittadini deve passare solo da un voto popolare. Non può essere una norma a dire che un governatore che ha fatto bene, gradito ai cittadini, non può essere eletto a causa della decisione dei partiti”. Lo ha detto il senatore dellaPaolo Tosato al termine della commissione Affari costituzionali che ha bocciato l’emendamento del Carroccio al decreto elezioni che chiedeva ilper i governatori di Regione. Il fatto che la maggioranza si sia divisa, ha aggiunto, “non è un problema, il governo ha lasciato libertà di voto correttamente, non c’è frattura né ripercussione sulle attività di governo, riproporremo il tema in futuro in altri ...