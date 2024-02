Terzo mandato governatori | respinto l' emendamento leghista | 16 no FdI | FI | Pd | M5s e Avs | 4 sì Lega e IV e un astenuto

Terzo mandato governatori, respinto l'emendamento della Lega. La maggioranza si spacca: FdI e FI votano contro

l’emendamento sul Terzo mandato per i presidenti di Regione, fortemente voluto dalla Lega di Salvini è stato bocciato in Commissione Affari Costituzionali. I ... (ildifforme)

No al terzo mandato per i governatori. L'emendamento della Lega non passa, la maggioranza si spacca: Come si prevedeva, dati conteggi e dichiarazioni politiche, non passa la norma sul terzo mandato dei governatori di Regione in commissione Affari Costituzionali del Senato. La Lega, che l'aveva ... tg.la7

Terzo mandato ai governatori, respinto l’emendamento: Respinto l'emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all'esame, si sono espressi contro la ... nuovavenezia.gelocal

Terzo mandato, respinto l’emendamento della Lega: ROMA– Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all’esame, si sono espressi ... livesicilia