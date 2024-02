**Terzo mandato: chat sindaci Pd in subbuglio, ‘senatori non ci hanno rappresentato’**

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) –deiPd indopo il voto oggi in Senato sul terzo. A quanto viene riferito all’Adnkronos la scelta dei senatori dem non è stata affatto condivisa dagli amministratori arrabbiati “per la decisione del partito di non partecipare al voto, scelta che ha indebolito l?emendamento delle Lega, che isolata l?ha ritirato”, il ragionamento tra i. “Molti -si riferisce- non si sono sentiti rappresentati dal proprio partito e credono che si sia persa un?occasione per dividere la destra ancora di più”. L'articolo CalcioWeb.