Terzo mandato, Bonelli (Avs): "Le Regioni non possono diventare piccole monarchie" - L'Unione Sarda.it

Nulla da fare per La Lega sulla proposta del terzo mandato per sindaci e governatori, su cui spingeva da settimane. Questa mattina il partito di Matteo ... (open.online)

Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sul Terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il ... (tpi)

Terzo mandato, Lega: ci riproveremo, la partita non è chiusa: Lo ha detto il senatore della Lega Paolo Tosato al termine della commissione Affari costituzionali che ha bocciato l'emendamento del Carroccio al decreto elezioni che chiedeva il terzo mandato per i ... notizie.tiscali

Terzo mandato per i presidenti di Regione: bocciato l'emendamento per introdurlo: La commissione Affari costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento che introduce il terzo mandato per i presidenti delle Regioni. A quanto si apprende c'è stato il no di PD, M5S, AVS, FdI e FI; ... salernotoday

Terzo mandato, bocciata la proposta leghista per i governatori. Si spacca la maggioranza: Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all’esame, si sono espressi contro la ... tpi