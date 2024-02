Terzo mandato | bocciato emendamento della Lega Governo spaccato Salvini | “Nessun problema”

Terzo mandato, bocciato l'emendamento: la maggioranza si spacca

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 22 febbraio 2024), in commissione affari costituzionali, l'al dl elezioni sulper i governatori delle regioni. Si sono espressi contro la proposta di modifica leghista: Fratelli d'Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. A sostegnoha votato Italia viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un'astensione e uno non ha partecipato L'articolo proviene da Firenze Post.