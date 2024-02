Terzo mandato | bocciata la proposta leghista per i governatori Si spacca la maggioranza

Bocciata la proposta del terzo mandato, la maggioranza si spacca

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sulper idelle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all’esame, si sono espressi contro ladi modifica, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. A sostegno della Lega ha votato Italia viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un astensione e un non ha partecipato. “Non posso che ribadire che sarebbe stato meglio ritirare l’emendamento, perché il tema è molto difficile, molto complesso, secondo noi meritava un contesto più ordinato in cui fare la discussione”. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, lo dice alla fine della riunione della commissione Affari costituzionali del Senato che ha ...