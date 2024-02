Terzo mandato | bocciata la proposta della Lega sui governatori Salvini | «Siamo in democrazia | nessun problema per esecutivo»

Terzo mandato, bocciata la proposta della Lega sui governatori. Salvini: "Andiamo avanti"

Il ministro Luca Ciriani subito dopo la bocciatura in Commissione Affari Costituzionali dell’emendamento sul Terzo mandato presentato d alla Lega . E’ ... (notizie)

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Avevamo sul campo un assist perfetto per mandare Giorgia Meloni in minoranza: coalizione di governo spaccata, e numeri a favore ... (liberoquotidiano)

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l’emendamento al Decreto Elezioni (voluto dalla Lega ) che prevedeva il Terzo mandato per i ... (teleclubitalia)

Terzo mandato, bocciata la proposta leghista per i governatori. Si spacca la maggioranza: Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all’esame, si sono espressi contro la ... tpi

Terzo mandato ai governatori, Fdi e Fi bocciano Salvini: Respinto l'emendamento della Lega al decreto legge elezioni. Si sono espressi contro la proposta di modifica leghista, Fratelli d'Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs ... italiaoggi

Maggioranza si spacca sul terzo mandato: emendamento della Lega sui governatori bocciato: Oltre a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, infatti, ad affossare l’emendamento della Lega sul terzo mandato è stato proprio il fuoco amico di Meloni e Tajani, con ... quifinanza