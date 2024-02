Terzo mandato | bocciata la proposta della Lega sui governatori Salvini | Andiamo avanti

Bocciata la proposta sul terzo mandato, maggioranza si spacca - Ultima ora - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il passo indietro del Carroccio sui sindaci è arrivato dopo il parere contrario espresso dal governo. Poi la Commissione ha bocciato l'emendamentosulper i presidenti di Regione. Il partito di: "La partita non è chiusa"

Terzo mandato bocciato. Il Senato vota "no" all'emendamento della Lega - bocciato. L’emendamento sul Terzo mandato presentato dalla Lega , al Senato , viene bocciato in commissione Affari costituzionali. La Lega perde. Salvini ha ordinato di ... (ilfoglio)

Bocciata la proposta sul terzo mandato - maggioranza si spacca - Bocciato l'emendamento della Lega al decreto elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è ... (quotidiano)

Terzo mandato - bocciato emendamento Lega - 13.50 Respinto l' emendamento della Lega al dl Elezioni sul Terzo mandato per i governatori delle Regioni. In comm.Affari Costituzionali al Senato dove il ... (servizitelevideo.rai)

Terzo mandato, Romeo (Lega): “Andremo avanti anche dopo le europee”. Malan: “Centrodestra è unito” | VIDEO: La Lega insiste sul terzo mandato e continuerà a farlo anche dopo le elezioni europee. Lo conferma il capogruppo al Senato del Carroccio Massimiliano Romeo che spiega che la votazione non avrà ... tag24

Terzo mandato per i sindaci, la Lega ritira l’emendamento: L'emendamento della discordia riguardante il terzo mandato per i sindaci con più di 15mila abitanti è stato ritirato, rimane sul tavolo la proposta di modifica inerente il terzo mandato per i ... montaltouffugonline

Cosseria 2024, Roberto Molinaro si candida per il terzo mandato: "Il lavoro non è ancora concluso": Dopo un attento confronto con la sua maggioranza, il sindaco uscente Roberto Molinaro ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un terzo mandato alla guida del comune di Cosseria. "Il lavoro ... savonanews