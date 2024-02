Terzo mandato | bocciata la proposta della Lega sui governatori | maggioranza si spacca

Bocciata la proposta del terzo mandato, la maggioranza si spacca

La conta in Commissione sulla norma per i governatori restituisce questi numeri: 16 voti contrari, 4 favorevoli, un astenuto. In definitiva, al blitz leghista pro-Zaia ... (huffingtonpost)

No al terzo mandato per i governatori. L'emendamento della Lega non passa, la maggioranza si spacca: Come si prevedeva, dati conteggi e dichiarazioni politiche, non passa la norma sul terzo mandato dei governatori di Regione in commissione Affari Costituzionali del Senato. La Lega, che l'aveva ... tg.la7

Bocciata la proposta del terzo mandato, la maggioranza si spacca: Respinto l'emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all'esame, si sono espressi contro la ... ansa

Terzo mandato, Romeo (Lega): “Andremo avanti anche dopo le europee”. Malan: “Centrodestra è unito” | VIDEO: La Lega insiste sul terzo mandato e continuerà a farlo anche dopo le elezioni europee. Lo conferma il capogruppo al Senato del Carroccio Massimiliano Romeo che spiega che la votazione non avrà ... tag24