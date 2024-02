Terzo mandato | Boccia | ‘detto no a destra spaccata che gioca su istituzioni’**

Fontana boccia l’ordine del giorno di Costa sul terzo mandato: “Una decisione puramente tecnica. Nessun conta…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Con latura da parte di FdI e Fi dell?emendamento della Lega sul terzosi chiude una vicenda che ha gettato, per colpa della, un?ombra triste e pericolosa sulle nostre istituzioni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco.“Hanno volutore un braccio di ferro tra di loro, senza alcuna preoccupazione per il funzionamento dei nostri enti locali, con il solo scopo di piantare le loro bandierine propagandistiche. Il Pd si è sottratto a questo gioco per nulla rispettoso dei cittadini e degli amministratori locali: il Dl elezioni doveva essere un provvedimento che doveva limitarsi a indicare il voto della data per le elezioni amministrative ed è stato trasformato in un pasticcio”. “Siamo di fronte ad una...

Terzo mandato, Lega: ci riproveremo, la partita non è chiusa: Lo ha detto il senatore della Lega Paolo Tosato al termine della commissione Affari costituzionali che ha bocciato l'emendamento del Carroccio al decreto elezioni che chiedeva il terzo mandato per i ... notizie.tiscali

Terzo mandato per i presidenti di Regione: bocciato l'emendamento per introdurlo: La commissione Affari costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento che introduce il terzo mandato per i presidenti delle Regioni. A quanto si apprende c'è stato il no di PD, M5S, AVS, FdI e FI; ... salernotoday

Terzo mandato, bocciata la proposta leghista per i governatori. Si spacca la maggioranza: Respinto l’emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i governatori delle regioni. In commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all’esame, si sono espressi contro la ... tpi