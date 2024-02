Terza categoria

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dovrà restare lontano dai campi di calcio fino al prossimo 26 giugno Cristian Rulli, difensore del Badia a Roti, formazione di colpevole dopo una rete da parte della squadra avversaria di aver raccolto "il pallone dalla propria porta calciandolo all’indirizzo dell’arbitro, distante circa 15 metri, senza tuttavia colpirlo, in quanto il pallone stessopassava a circa 4-5 metri ad altezza viso del medesimo". Dopo la notifica del provvedimento "manteneva condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara" si legge nel bollettino. Sei giornate invece per Ayari, calciatore della Fortis Arezzo, reo di aver colpito "con due cazzotti al volto un tesserato avversario, provocandogli ferita al labbro e fuoriuscita di sangue dal naso". Al Monsigliolo invece ecco 40 euro di multa per il comportamento dei propri sostenitori, offese all’indirizzo dell’arbitro a fine gara e dopo il termine della ...

