Terrore in Brasile | attaccato il pullman del Fortaleza | sei giocatori feriti

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Episodio di violenza nel calcio in. Alcuni ultras dello Sport Recife hannoilsu cui viaggiavano ideldopo la partita di Copa do Nordeste. A rendere noto l’episodio è il club brasiliano con una nota: “Ildella delegazione del, che trasportava gli atleti, lo staff tecnico e i dirigenti, è statocon petardi e pietre dai tifosi dello Sport mentre lasciava la Pernambuco Arena dopo la partita di Copa do Nordeste. Dopo l’incidente, la delegazione è stata portata rapidamente e direttamente al più vicino ospedale di Recife. Seisono stati colpiti: il portiere João Ricardo è stato ferito con un taglio al sopracciglio e il terzino sinistro Gonzalo Escobar ha ...