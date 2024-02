Terra Amara su Canale 5 | anticipazioni stasera 22 febbraio | Zuleyha viene rapita!

Terra amara, anticipazioni 22 febbraio in prima serata: i sospetti di Fikret

(Di giovedì 22 febbraio 2024)torna in onda di22con i nuovi episodi su5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che al termine della sua programmazione, dovrebbe poi cedere il posto a Endless Love. Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione in cui seguiamola nuova vita didopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito.22vedremo tre episodi di, di cui vi riportiamo le. Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten, non riuscendo a ...

