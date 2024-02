Terra amara | anticipazioni | Zuleyha scopre la verità su Mehmet

Terra Amara oggi su Canale 5: anticipazioni delle puntate del 22 febbraio

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Altun finalmente scoprirà la vera identità diKara nel corso delle prossime puntate di. Stando alledella soap opera turca, che ormai si avvia alle battute finali, la vedova di Demir Yaman inizierà a sospettare che il suo socio possa essere Hakan Gümü?o?lu e chiederà a Fikret di indagare in tal senso. Il giovane, a quel punto, non si tirerà indietro e, insieme a Çetin Cicergi si recherà a Beirut, in Libano, per avere informazioni su Kara. Durante il loro viaggio, i due si imbatteranno in un articolo di giornale in cui vedranno la foto di, ma l'uomo verrà esplicitamente indicato come Hakan Gümü?o?lu. Fikret e Çetin, quindi, avranno finalmente le prove del fatto che il socio disia il temibile nemico della ...