Terra Amara | anticipazioni 24 febbraio | Zuleyha scopre qualcosa che potrebbe inguaiare Hakan

Terra Amara oggi su Canale 5: anticipazioni delle puntate del 22 febbraio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 22 febbraio 2024)24: la vicenda disi fa sempre più sconvolgente ogni puntata che passa…Stavolta la giovane donna scoprirà escoprire delle verità sconcertanti. Di chi altro si parlerà nell’appuntamento che andiamo a spoilerare?24: ecco chi era il ladro che…! Questa puntata inizierà con Lutfiye (che se ricordate si è messa in politica) e il sindaco di Cukurova che vedono dei sostenitori e li galvanizzano. Più tardi invece vedremo, la quale, rincasando, s’imbatterà in Vahap: non sarà certo un bel momento per lei, anche perché l’uomo le rivelerà di essere lui il malvivente che era entrato di nascosto in casa sua, mentre si ...