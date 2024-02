Tentato omicidio a Roma | allontana la clochard dal locale | ristoratore finisce accoltellato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 febbraio 2024)aggredito al collo ada una senzatetto. Poco prima l’avevata dalin vista dell’imminente apertura dell’attività: sul posto interviene la Polizia di Stato. Polizia e Ambulanza intervenuti sul posto – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Aggressione choc ieri mattina a. Un uomo, proprietario di un ristorante situato lungo Viale Marconi, è finitoper mano di unache non ha aggredito l’invito dell’uomo adrsi dal. La donna infatti, una 51enne straniera, per tutta risposta ha afferrato un coltello ed una forchetta e si è scagliata contro ilferendolo al collo e in faccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia. La ...