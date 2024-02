Tennis: Torneo Dubai. Cirstea batte Vondrousova, semifinale con Paolini

Esordio convincente per il tedesco LOS CABOS (MESSICO) - Esordio vincente e approdo ai quarti per Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas al "Mifel Tennis Open by Telcel ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Dubai. Cirstea batte Vondrousova, semifinale con Paolini: L'azzurra ha vinto entrambi i precedenti DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Sarà Sorana Cirstea la rivale di Jasmine Paolini in semifinale al "Duty Free Tennis Championships", secondo torneo di ... sport.tiscali

Alcaraz e Nadal a Las Vegas danno lezioni private di tennis: ecco quanto costa (come fare un mutuo): Nel pacchetto biglietti, gli spettatori possono anche prendere lezioni di tennis private con i due campioni spagnoli. Infatti, tra le varie esperienze messe a disposizione degli appassionati, c’è ... corriereadriatico

Tennis WTA 1000 Dubai: Rybakina si ritira, Paolini continua a vivere la sua favola. In semifinale c'è Cirstea: La rumena sulla carta è forse l’avversaria che Paolini avrebbe preferito, ma le difficoltà resteranno tali: essere arrivata per la prima volta in semifinale in un torneo del circuito 1000 impone anche ... sport.virgilio