Tennis, Sinner: “Sono numero 3 del mondo, ma ho ancora molto da imparare”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 – Fresco ditre, Jannikora proseguirà la scalata alla classifica mondiale assaltando la posizionedue dell’amico-rivali Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è reduce da un infortunio alla caviglia e a breve arriveranno i tornei mille americani, prima della consueta campagna sul rosso europeo in primavera.ad una ulteriore prova del nove dopo aver vinto l’Australian Open e di recente il torneo 500 di Rotterdam. Ma si sa, l’umiltà di Jannik è proverbiale ed emerge anche ora, dopo risultati prestigiosi e che ormai vanno avanti dall’autunno scorso (Coppa Davis compresa). Alla base di tutto c'è una comunicazione chiara e la dedizione al lavoro. epa11164200 Jannikof Italy celebrates winning the final match of the ABN AMRO Open...

