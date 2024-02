Tennis: la Coppa Davis da oggi esposta a Napoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Daè ala, un trofeo che ha unito tutta l’Italia nella gioia. Questo sport significa tanto anche per. È una tappa importante per noi”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi, accogliendo laconquistata dall’Italia. Laresterà al Maschio Angioino in esposizione per il pubblico fino a sabato. Poi domenica sarà alclubsul lungomare, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel circolo che dal 24 al 31 marzo tornerà scenario internazionale delcon il Torneo Challenger 2024. Manfredi ha ringraziato il presidente della FederAngelo Binaghi che ha ...