Tennis donne | l’anno super Una Paolini inarrestabile

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bagni di Lucca ancora in festa. Jasmine, infatti, si è qualificata per i quarti di finale al torneo di Dubai, un Master 1000 WTA di notevole valore. Tre vittorie che porteranno la campionessa lucchese al suo ennesimo best ranking: da lunedì, infatti, sarà numero 23 al mondo. Incredibile, se pensiamo all’avvio del 2023. Sempre in rimonta, compreso il successo ottenuto in due set contro la greca Maria Sakkari, numero 11 WTA e ottava testa di serie del seeding negli Emirati Arabi. Per lata della Media Valle del Serchio è davvero un anno d’oro. Dopo il successo in tre set contro la Haddad Maia, in rimonta, ha confezionato altre due ulteriori imprese. Prima con la canadese, 21 anni, numero 33 del mondo, Leylah Fernandez; poi con la stessa ellenica. Partenza soft, sotto 1-3 nel primo set, l’azzurra ha recuperato il break al sesto gioco e, sul ...