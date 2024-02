Telefono cellulare alla guida | cambiano norme e sanzioni | l’ultima decisione

Guida col cellulare in mano: arriva la sospensione breve della patente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tolleranza zero verso le persone che parlano almentre sono al volante. L’automobilista che verrà pizzicato subirà una pena esemplare. Un colpo molto duro che dovrebbe far capire una volta per tutti a chi ancora assume certi comportamenti al volante che sta mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli altri. Il provvedimento ha già avuto un primo via libera. La notizia sta facendo discutere. La nuova norma prevede un aggravio della punizione. Prima infatti si rischiava “solo” la decurtazione dei punti. Ma evidentemente non basta, perché tante persone ancora assumono questo tipo di comportamento, senza curarsi delledel codice della strada. La proposta nasce dal fatto che la distrazione causata proprio dal telefonino è una del principali cause di incidenti secondo tutte le statistiche. Incidenti con conseguenze ...

Ragazza scomparsa, la famiglia chiama "Chi l'ha Visto" dall'Ucraina: lei era al bar con un'amica: aveva rotto il telefono e perso i documenti: Era al bar e le si era rotto il telefono. Per questo non rispondeva ... con i quali non aveva più comunicato in ragione del guasto del suo cellulare e del contestuale smarrimento dei suoi documenti ... ilmessaggero

Usa, maxi blackout dei servizi di telefonia mobile: interruzioni in tutto il Paese: Maxi black out per i servizi di telefonia mobile oggi negli Stati Uniti. Interruzioni si sono verificate in tutto il Paese, per cause ancora da chiarire, secondo quanto riporta la Cnn. Da New York a ... tg24.sky

Codice della strada, nuova stretta per chi userà il telefonino alla guida: patente sospesa fino a 15 giorni: Si annuncia una nuova stretta per chi usa il cellulare durante la guida. Un emendamento presentato dal Pd e riformulato dal governo stabilisce infatti la sospensione della patente da una settimana a ... notizie.tiscali