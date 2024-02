Cellulari in tilt negli Usa, problemi a tutti gli smartphone: che succede

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Down deinegli Stati Uniti ein. Il sito Downdetector.com, che traccia i dati del traffico e monitora le anomalie della rete, ha registrato a partire dalle 4 ora locale, le 10 in Italia, decine di migliaia di segnalazioni agli operatori dia, tra cui At&T, Verizon, T-Mobile, Cricket

Problemi segnalati da tutti gli operatori Down dei Telefoni cellulari negli Stati Uniti e smartphone in tilt . Il sito Downdetector.com, che traccia i dati del ... (sbircialanotizia)

Telefono a scuola, la stretta di Valditara: stop a cellulari e tablet (anche per motivi didattici) alle elementari e medie: Meno di un Paese su quattro, ha notato l'Unesco, vieta l'uso degli smartphone nelle scuole. Nel 2018, la Francia ha vietato i telefoni cellulari alle elementari e alle medie. Successivamente la stessa ... ilmessaggero

Telefoni cellulari in tilt, blackout smartphone in Usa: (Adnkronos) - Down dei telefoni cellulari negli Stati Uniti e smartphone in tilt. Il sito Downdetector.com, che traccia i dati del traffico e monitora le anomalie della rete, ha registrato a partire ... reggiotv

Nuove linee guida per la scuola: stop cellulari ad elementari e medie anche per studio: E dunque nelle prossime linee-guida del ministero il cellulare verrà di fatto vietato alle elementari e alle medie anche per scopi didattici e anche a quelle dell’infanzia. Stop all’uso anche dei ... laquilablog