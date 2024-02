Tecnologia, innovazione e sostenibilità: ecco i nuovi eco-bus Tper per la linea suburbana di Bologna

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Ventidueeco-busrinnovano la flotta e sono già in servizio da oggi in tutta l’area metropolitana. I Man19c Mild Hybrid, lunghi 18,75 metri e alimentati a gas naturale, sono costati 8,6 milioni di euro, finanziati per l’80% con risorse regionali del Pnc, il restante 20% è autofinanziato da. PRESENTAZIONEAUTOBUS IBRIDI E METANOPotranno trasportare oltre 100 passeggeri: 51 posti a sedere; un alloggiamento per carrozzina per persone a mobilità ridotta; e 58 persone in piedi. La loro destinazione saranno le corse del servizio suburbano ed extraurbano più frequentati. Come, ad esempio, le linee 97 e 98, che colleganocon i comuni dell'Unione Reno-Galliera, raggiungendo anche Cento. Altre linee che ...