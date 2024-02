Tanta pioggia e neve | ecco dove La data del colpo di scena

Svolta meteo per l'Italia: tanta pioggia, neve e vento forte. Le previsioni dal 22 febbraio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In arrivo "tantissima", temporali e anchein quota. A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze a 7 giorni è il sito MeteoGiuliacci che spiega come nei prossimi giorni ci aspetta un tempo caratterizzato dall'instabilità. Il fine settimana tuttavia non parte con l'acceleratore abbassato. Sabato 24 e domenica 25 febbraio infatti avremo "schiarite al Nord Italia", mentre "persiste una maggiore nuvolosità e instabilità al Centro e al Sud", spiega Davide Santini sul sito. Particolare attenzione in Sicilia. La settimana che inizia lunedì 26 febbraio sarà caratterizzata invece da un vortice ciclonico che porterà "piogge diffuse battenti e persistenti al Nord, in Toscana e poi in Sardegna, Umbria e Lazio". In questo contesto, spiega l'esperto, avremo "nevicate abbondanti sui rilievi alpini e appenninici". Il maltempo imperverserà ...