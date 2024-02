Tango | la Rai insiste con Luisella Costamagna? Scommessa vinta | i risultati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Lanciare un nuovo talk in un mercato sovraffollato è una sfida impegnativa. Negli anni '90 ideatori di trasmissioni e programmatori di palinsesti mettevano in conto che prima di affermarsi un programma televisivo specie dedicato all'informazione aveva bisogno di uno/due anni per consolidarsi. Ora i tempi si sono accorciati e i marketing managers dei network pretendonoimmediati. Format di successo come Le Iene e Ballarò, che inizialmente non carburavano, oggi sarebbero stati chiusi dopo poche puntate. Anchedi, partito il 16 ottobre, com'era prevedibile ha faticato a farsi largo nel mare magnum della seconda serata di Rai 2. Ma la Rai ha voluto ...