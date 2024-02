Tabellone Atp Doha 2024 | Rublev guida il seeding | presenti Musetti | Sonego e Zeppieri

ATP Doha, il tabellone: debutti alla portata per Musetti e Sonego, Rublev n.1 del seeding

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildel torneo Atp diè stato ufficialmente sorteggiato e vi proponiamo il riepilogo con tutti gli aggiornamenti su risultati e nuovi accoppiamenti dal primo turno alla finale di questo appuntamento sul cemento outdoor in Qatar. I russi come teste di serie principali: Andreyil, Karen Khachanov è la testa di serie numero due. Ci sono ben tre italiani al via: Lorenzoa caccia del riscatto, Lorenzoe un sorprendente Giulio. Di seguito ecco allora ilcompleto del torneo Atp di. COPERTURA TV MONTEPREMIPRINCIPALE ATP 250QUARTI DI FINALE (1) ...

