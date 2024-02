Le riprese de I mercenari - Expendables hanno lasciato Sylvester Stallone in pessima forma fisica dopo una scena d'azione finita male . A rivelarlo è stato lo stesso attore nella seconda stagione della docuserie The Family Stallone , in cui lo vediamo

Sylvester Stallone: "Dopo sette operazioni per via di Expendables ho smesso di fare i miei stunt" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sylvester Stallone ha dovuto sottoporsi a sette interventi chirurgici a causa degli infortuni subiti facendo acrobazie nel primo capitolo della saga dei Mercenari, da allora niente più stunt. Le riprese de I mercenari - Expendables hanno lasciato Sylvester Stallone in pessima forma fisica Dopo una scena d'azione finita male. A rivelarlo è stato lo stesso attore nella seconda stagione della docuserie The Family Stallone, in cui lo vediamo prepararsi al settimo intervento chirurgico alla schiena per ridurre le conseguenze delle ferite riportare sul set nel 2010. Ferite subite nel corso di uno stunt in cui doveva combattere contro la leggenda del wrestling Steve Austin. "Ho fatto molte cose stupide. Stavo dirigendo I ...

