Svolta nel mondo della scuola | “Niente più cellulari | neanche per fini didattici”

L'Ue annuncia 2,3 miliardi per svolta energetica nel mondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Sono sempre più frequenti gli atti di bullismo tra alunni e di aggressione di studenti o di genitori a danno dei professori. Solo pochi giorni fa addirittura due genitori nel bresciano si presero a pugni, paradossalmente proprio durante una riunione finalizzata a contrastare il fenomeno del bullismo. Adesso arriva uno stretto giro di vite sui: non potranno più essere usati nelle aule scolastiche,per. Questo è il diktat del ministro Giuseppe Valditara, che ha sempre ostacolato l’uso scriteriato deitra i banchi di. Già in una circolare del 2022 si vietata l’uso deiin classe, a meno che non venissero utilizzati per motivi. Adesso è stato ...