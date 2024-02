Superman: Legacy, un annuncio di casting anticipa l'arrivo di un misterioso personaggio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Mentreè in, un nuovodil'di un nuovonel prossimo film di James Gunn. Mentre il cast disi prepara a iniziare le riprese principali il mese prossimo ad Atlanta, sembra che ilnon sia ancora del tutto concluso. In un nuovo rapporto della DC Film News, è stato condiviso un bando diper "un ruolo chiave" per(che sta operando con il nome di produzione Genesis). Mentre Gunn e i DC Studios non hanno ancora commentato questa notizia, nel bando si cerca un attore di origine sud-asiatica (indiana), curda o ...

