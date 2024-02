Superman: Legacy, ecco tutto il cast riunito ad Atlanta per l'inizio delle riprese!

L’attore di nazionalità egiziana Bassem Youssef ha dichiarato, in un’intervista al magazine Salon, di aver perso la possibilità di recitare in Superman : ... (cinemaserietv)

Superman Legacy: il cast del film di James Gunn riunito per il primo tavolo di lettura, ecco le foto: James Gunn ha condiviso online la prima foto del cast di Superman: Legacy e online sembra essere stato svelato anche il simbolo del supereroe. Il cast di Superman: Legacy si è riunito per il primo ... movieplayer

Superman: Legacy, Nicholas Hoult è già un Lex Luthor perfetto nella foto del cast!: Il DC Universe è pronto a prendere il via sotto la supervisione dei due produttori con questo Superman: Legacy il cui cast è già in prima linea per fiondarsi in questa nuova avventura! Il grosso della ... cinema.everyeye

Superman: Legacy, ecco tutto il cast riunito ad Atlanta per l’inizio delle riprese!: In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, ... badtaste